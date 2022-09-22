GALATASARAY HABERLERİ | Patrick van Aanholt için flaş sözler!
GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda performansıyla eleştirilerin hedefindeki isim olan Patrick van Aanholt için A Spor yorumcusu Suat Umurhan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...(GS SPOR HABERLERİ)
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