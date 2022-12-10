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GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir Adana Demirspor maçı sonrası konuştu! "Açılışı yaptığım için mutluyum"

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yusuf Demir Adana Demirspor maçı sonrası konuştu. Yusuf Demir, Her gün en iyisini vermeye çalışıyorum. Açılışı yaptığım için mutluyum." dedi.

10 Aralık 2022 | 22:58
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