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Erman Toroğlu Karagümrük - Galatasaray maçının ilk yarısını yorumladı! "Verilen kırmızı enteresan"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Karagümrük - Galatasaray maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Galatasaray bir türlü işi rayına koyamadı. Galatasaray topla oynuyor gözükse de hiçbir zaman oyunu tamamen eline alamadı. Verilen kırmızı kart kararı enteresan. Futbolu bilmezsen bu pozisyonu çözemezsin" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

28 Ekim 2022 | 21:01
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