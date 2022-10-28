Erman Toroğlu Karagümrük - Galatasaray maçının ilk yarısını yorumladı! "Verilen kırmızı enteresan"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Karagümrük - Galatasaray maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Galatasaray bir türlü işi rayına koyamadı. Galatasaray topla oynuyor gözükse de hiçbir zaman oyunu tamamen eline alamadı. Verilen kırmızı kart kararı enteresan. Futbolu bilmezsen bu pozisyonu çözemezsin" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:01
Toroğlu: Verilen kırmızı enteresan! 28 Ekim 2022 | 12:00
02:42
G.Saray Karagümrük'e konuk oluyor! İşte maç öncesi son durum 28 Ekim 2022 | 12:00
00:50
Yönetim harekete geçti! Abdülkerim Bardakcı... 28 Ekim 2022 | 12:00
00:58
Oyuncuları böyle eleştirdi! "Beni rahat bıraksınlar diyen..." 27 Ekim 2022 | 12:00
00:45
Galatasaray'da olay yaratan iddia! "Florya'da köstebek var..." 27 Ekim 2022 | 12:00
00:21
Galatasaray'a flaş uyarı! "Bu kadar hakem konuşulursa..." 26 Ekim 2022 | 12:00
02:19
Flaş Ali Palabıyık sözleri! "Atanması sorgulanması gerekirdi" 25 Ekim 2022 | 12:00
00:41
Canlı yayında açıkladı! "Ali Palabıyık'ı VAR çağırdı" 25 Ekim 2022 | 12:00