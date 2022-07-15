GALATASARAY HABERLERİ: Yeni transfer Sergio Oliveira iddialı konuştu! "Şampiyonluk yaşamaya geldim"
2022-2023 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da, yeni transfer Sergio Oliveira basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "8 numarada daha rahatım ancak nerede yardımcı olmam gerekiyorsa elimden geleni yapmaya hazırım." diyen Portekizli orta saha, "Galatasaray'ı şampiyonluklar yaşamak için tercih ettim." ifadelerini kullandı. İşte açıklamalarının tamamı... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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