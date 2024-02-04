GALATASARAY HABERİ: Flaş Okan Buruk sözleri! "Oldukça rahat görüyorum"
A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akcan, "Okan Buruk’u şampiyonluk yarışında oldukça rahat görüyorum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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