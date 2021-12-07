GALATASARAY HABERLERİ - Usta yorumcudan Terim sözleri! "Benim bildiğim Fatih hoca..."

Süper Lig'in ilk 15 haftasında istediği formu yakalayamayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı son maç öncesinde garantiledi. Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ı ligde ve Avrupa'da oynattığı farklı futbol anlayışı nedeniyle birçok kesimden eleştiri yağmuruna tutuluyor. Spor yazarı Bilal Meşe, A Spor canlı yayınında bu konu hakkında konuştu. Meşe, "Ligde farklı bir Galatasaray var. Çözümünü Fatih Terim'in bulması lazım. Benim bildiğim Fatih hoca yarıştan vazgeçmez. Hoca 'Bizi idare edin.' açıklamalarında politik davranıyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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