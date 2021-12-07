GALATASARAY HABERLERİ - Top artık Elmas'ta! "O isimleri açıklamak zorunda"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü. Görüşmede Başkan Elmas'ın bazı TFF yöneticileri hakkında olumsuz ifadeleri olmuştu. Bu yöneticilerin Başkan Özdemir tarafından açıklanmasını istemişti. Özdemir ise topu aynı şekilde Elmas'a atarak "Varsa bildiği açıklasın" demişti. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Burak Elmas'ı bu konuda sert bir şekilde eleştirdi. Tüzemen, "Bundan sonraki süreçte Galatasaray Başkanı bu isimleri açıklamak zorundadır. Nihat Bey açıklasın demiş sonuçta." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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