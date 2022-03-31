GALATASARAY HABERLERİ - Ünal Aysal adaylıktan vazgeçti!
30 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçim ile yeni başkan ve yönetimini seçecek olan Galatasaray'da gözler başkan adaylarında. Bir dönem Galatasaray'da başkanlık yapan Ünal Aysal'ın tekrar başkanlık için aday olması beklenirken yaptığı yazılı açıklama ile aday olmayacağını açıkladı. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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