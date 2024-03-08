Erman Toroğlu değerlendirdi! Galatasaray'ın 4. golünden önce ofsayt var mı?
Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti. Bu mücadelede sarı-kırmızılıların attığı 4. golü A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. O pozisyonda ofsayt var mı? İşte detaylar...
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