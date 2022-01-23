Trabzonspor maçı öncesi çarpıcı Galatasaray eleştirisi! "Lig sonuncusu bile..."
Süper Lig'in 23. haftası nefes kesen bir maçla kapanış yapacak. Ligde lider konumda bulunan Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu mücadele öncesinde, A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan değerlendirmelerde bulundu. Alpaslan, "Galatasaray'da sıkıntılı bir dönem geçiyor. Hocanın da yapabileceği fazla bir şey yok. Çok zor Galatasaray'ın durumu. Yeni Malatyaspor lig sonuncusu olsa bile fizik gücü çok iyi. Galatasaray'da o yok" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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