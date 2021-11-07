GALATASARAY HABERLERİ - Toroğlu'dan Galatasaray eleştirisi! "Ben olsam oyundan alırım"

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanında 3 puan arıyor. Usta yorumcu Erman Toroğlu, 0-0 biten ilk yarıyı yorumladı. Toroğlu, "Neden orta yapıyorsun? Mostafa ve Diagne yoksa kim vuracak kafayı? Ben olsam Halil'i kenara alıp ikisinden birini oyuna alırım." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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