GALATASARAY HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Diagne ve Mohamed...

Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programına bağlanarak Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özcan, "Yönetimin ve Fatih Terim'in ana düşüncesi, devre arasında olası teklifte Mbaye Diagne ya da Mostafa Mohamed satılıp oraya net bir santrfor transferi yapmak. Bu sadece teori, ne kadar pratiğe dökülür bunu göreceğiz." dedi. (GS spor haberi)

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