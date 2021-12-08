Fatih Terim'den İtalya kararı! Lazio maçında takımın başında olacak mı?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılarda, Teknik Direktör Fatih Terim de rahatsızlığına rağmen takımının başında olacak. Mide rahatsızlığı geçiren deneyimli çalıştırıcı,hastaneye kaldırılmıştı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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