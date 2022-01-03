GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan sağ kanat takviyesi! 3 isim ön planda

Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Sağ kanada oyuncu arayan sarı kırmızılı ekipte 3 isim ön plana çıkıyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, o isimleri açıkladı. Özcan, "Sağ kenarda Morutan, Feghouli, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz gibi birçok isim denendir. O bölgeye oyuncu aranıyor. Dennis Man, Andreas Skov Olsen ve Ola Solbakken. En yakın isim ise Solbakken gözüküyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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