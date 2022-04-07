GALATASARAY HABERLERİ - Son dakika Kerem Aktürkoğlu gelişmesi...
Galatasaray'da gözler Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Galatasaray'da Kerem henüz takımla çalışmadı. Oynama ihtimali oynamama ihtimalinden daha yüksek. Kerem'in yarın antrenmanda kendini denemesini bekliyoruz." dedi.
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