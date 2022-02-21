GALATASARAY HABERLERİ - Şok sözler! "Futbolcular Domenec Torrent'i sevmiyorlar"
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. 5 penaltı düdüğünün çalındığı ve birinin iptal olduğu mücadeleyi Aslan 3-2 kazandı. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, teknik direktör Domenec Torrent hakkında şok sözler sarf etti. Torrent, "Futbolcular Torrent'i sevmiyorlar." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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