GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan VAR yorumu! "Maç karakolda biterdi"
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Maçta tartışmalı birçok an oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, VAR hakemi Mete Kalkavan'ı değerlendirdi. Toroğlu, "Maçın ismi Mete Kalkavan. O olmasaydı maç karakolda biterdi." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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