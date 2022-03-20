GALATASARAY HABERLERİ - Şok Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Milli Takım'a göndermem"
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep'e karşı 3-1 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Takım Oyunu programında Kerem Aktürkoğlu'nun aldığı müdahaleler hakkında sert konuştu. Tüzemen, "Hakemin lafını göstersenize Kerem'e, şşş, hop, birader... TFF, MHK hesabını sormuyor musun? Bu çocuk milli takımın oyuncusu, bedelini MHK ödesin buna kart çıkarmıyorsa! Ben milli takıma bu ayakla göndermem Galatasaray'ın yerinde olsam, kusura bakmasınlar." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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