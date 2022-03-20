GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'e flaş sözler! "Beceriksizlik"
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep'in konuğu oldu. Sarı kırmızılı ekip maçta 1-0 öne geçmesine rağmen 3-1 kaybetti. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen maçın sonunda Aslan'ın santrforu Bafetimbi Gomis'i eleştirdi. Tüzemen, "Gomis'in kaçırdığı goller yorgunluktan değil, beceriksizlikten." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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