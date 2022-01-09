09 Ocak 2022, Pazar
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GALATASARAY HABERLERİ - Şok Galatasaray sözleri! "Birlikte başaracağızdan birlikte batıracağız..."
Galatasaray'da işler kötüye gitmeye devam ediyor. Saha içi ve dışında sorunlar yaşayan sarı kırmızılı ekipte İşler yoluna bir türlü girmiyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Cimbom'un gidişatı hakkında şok sözler sarf etti. Çorlu, "Fatih Terim'i görevden alacaksanız çağırırsınız ve görevden alırsınız. Yoksa birlikte güzel bir fotoğraf çektirirsiniz. Fatih hoca ve yönetim öz eleştiri yapmalı. 2 önemli yönetici istifa etti. Bir tanesi maçtan sonra çıkıp 'Ben Galatasaray'a almaya değil, vermeye geldim. Görevimi tamamladım ve bu şartlarda bu kadar.' diyor. Galatasaray'da durum 'Birlikte başaracağız' dan 'Birlikte batıracağız' a geldi. Artık birilerinin fedakarlık yapması lazım." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
09.01.2022
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