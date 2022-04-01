GALATASARAY HABERLERİ - Şok Erick Pulgar gerçeği! "Transferi Domenec Torrent yapmadı"
Galatasaray'a sezon ortasında katılan Şilili Erick Pulgar beklenen katkıyı sağlayamadı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Pulgar transferinin detayını açıkladı. Özcan, "Pulgar meselesi çok konuşuldu. Pulgar'ı Torrent aldırmadı. Torrent, Gedson yerine 6 numara önceliğimiz var dedi. Diawara ismini verdi Torrent ama olmadı. Bu sefer Luis Campos devreye giriyor ve Erick Pulgar'ı getiriyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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