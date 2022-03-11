GALATASARAY HABERLERİ: Sofiane Feghouli'den Barcelona'ya gözdağı! "Ateş gibi geçecek"
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Mücadeleye kaptan olarak çıkan Sofiane Feghouli, rövanş maçıyla ilgili "Ateş gibi geçecek" yorumunu yaptı. İşte Cezayirli yıldızın o anları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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