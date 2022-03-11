GALATASARAY HABERLERİ - Nihat Kırmızı derbi öncesi A Spor'a konuştu! "Beşiktaş'tan anlayış bekliyoruz"
Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi Nihat Kırmızı A Spor'a açıklamalarda bulundu. Kırmızı, "Talebimizi Beşiktaş'a ilettik. Türk futbolu için bir anlayış göstermelerini istiyoruz. Barcelona maçı, Türk futbolu için çok önemli. Çeyrek finale kalmamız lazım. Beşiktaş maçına hazırlanmamız çok zorlaştı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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