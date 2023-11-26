Galatasaray haberleri: Serkan Korkmaz: Kerem Aktürkoğlu Zaha'yı kesemez
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz'dan Zaha ve Kerem karşılaştırması geldi. GS SPOR HABERLERİ
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