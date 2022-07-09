GALATASARAY HABERLERİ : Sergio Oliveira nasıl bir futbolcu?
GALATASARAY HABERLERİ - Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı. Galatasaray'ın bu transferini 'Sabah Sporu' programında A Spor yorumcusu Suat Umurhan değerlendirdi. İşte Sergio Oliveira'nın özellikleri...
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