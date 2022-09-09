GALATASARAY HABERLERİ: Selim Soydan'dan canlı yayında Fatih Terim itirafı!
GALATASARAY HABERLERİ: Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski yöneticisi Selim Soydan, A Spor'da canlı yayında açıklamalarda bulundu. Soydan, "Fatih Terim'in Galatasaray'da görev yaptığı bir dönemde aldığı cezadan sonra sarı-kırmızılı 3 yöneticinin federasyona savunma için gittiğini ancak, "Fatih'e ceza verin de kurtulalım" şeklinde konuştuğunu söyledi. Deneyimli spor adamı, "Ben bunların kim olduğunu öğrendim ama kim olduğunu söylemem ayıp olur. Fatih Terim de bunu biliyor ama susuyor." ifadelerini kullandı. (GS SPOR HABERLERİ)
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