GALATASARAY HABERİ - Dursun Özbek'ten teknik direktör müjdesi! "Kısa süre sonra açıklayacağız"
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı ekibin yeni başkanı Dursun Özbek, Ankara'daki TFF Olağanüstü Genel Kurulu'nda A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Özbek, "Yeni teknik direktörü birkaç gün içinde açıklayacağız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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