GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Yusuf Demir tepkisi! "Türkçe konuşamayan futbolcular..."
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı için düzenlenen sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yusuf Demir'in durumuna değinen başkan Özbek, "Yusuf Demir, Süper Lig'de Türk statüsünde oynayamazmış. Biz zaten bu transferi yaparken durumun farkındaydık. Türkçe konuşamayan oyuncular Türk statüsünde oynuyor. Bunlar dururken, Yusuf'un Türk olarak oynayamaması üzücü." ifadelerini kullandı. İşte Dursun Özbek'in açıklamalarının tamamı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
22:42
Dursun Özbek'ten Yusuf Demir tepkisi! 21 Eylül 2022 | 12:00
08:52
Dursun Özbek'ten Yusuf Demir sözleri! 19 Eylül 2022 | 12:00
01:14
Icardi A. Demirspor maçında ilk 11'de olacak mı? 19 Eylül 2022 | 12:00
00:37
Flaş Okan Buruk eleştirisi! "Organizasyonu yok" 17 Eylül 2022 | 12:00
00:49
Hopdedik Ayhan: Şampiyonluk sunumunu bekliyorum! 17 Eylül 2022 | 12:00
01:25
Hopdedik Ayhan o anları böyle anlattı! 17 Eylül 2022 | 12:00
02:19
Sacha Boey'dan milli takım açıklaması! 16 Eylül 2022 | 12:00
03:08
Toroğlu'dan sert eleştiri! "Sen hakem değilsin" 16 Eylül 2022 | 12:00