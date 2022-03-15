GALATASARAY HABERLERİ - "Omar'ın hayatı tez olur"
Galatasaray'da Beşiktaş galibiyetinin ardından öne çıkan isimler konuşulmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yaşanan bu gelişmelerin ardından A Spor yorumcusu Savaş Çorlu değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, "Galatasaray'da birçok futbolcu sergilediği futbolla göz doldurdu. Omar'a ise ayrı parantez açmak lazım. Yaşadığı sürecin ardından geri dönüşü tez olur film olur" dedi.
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