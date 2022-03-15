GALATASARAY HABERLERİ - Barcelona maçında kimler oynayacak? Torrent'in kararı...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Barcelona'yı evinde konuk edecek olan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı Nef Stadyumu'nda 2-1 mağlup eden sarı kırmızılı ekip Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. A Spor yorumcuları Haldun Domaç ve Mahmut Alpaslan, teknik direktör Domenec Torrent'in rotasyona gidip gitmeyeceğini açıkladılar. Torrent'ten Feghouli - Cicaldau değişikliği gelebilir. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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