Galatasaray haberi: O isme büyük övgü! "Muazzam bir futbol sergiledi"
Galatasaray'ın Beşiktaş galibiyetinin yankıları sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son detayları A Spor yorumcusu Nevzat Dindar aktardı. Dindar, "Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Mostafa Mohamed öne çıkan isimler oldu ancak Omar'ın performansı olağanüstüydü. Geçirdiği kazanın ardından muazzam bir futbol sergiledi." ifadelerinde bulundu.
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