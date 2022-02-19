GALATASARAY HABERLERİ - Olası Göztepe mağlubiyetinde Domenec Torrent'e ne olacak? İşte cevabı!
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'ye konu olacak. Hafta başından bu yana teknik direktör Domenec Torrent'in olası Göztepe mağlubiyeti ile görevinden alınacak mı sorununun cevabını A Spor yorumcusu Nevzat Dindar verdi. Dindar, "Galatasaray kaybetse de Torrent görevinde kalacak çünkü Bakşan Elmas'ın aldığı risk orta ve uzun vadeli bir risk. Bu riski almasaydı ilk 3-5 maçta skor alacak hoca getirilirdi. Alışık olmadığımız bir planlamaya gidildi." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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