Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Beşiktaş havlu atar"
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırladı ve mücadelenin ilk yarısı 1-0 sarı-kırmızılılar lehine sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk 45 dakikayı değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş çıkamıyor, Galatasaray’ın üstüne gidemiyor. Galatasaray, bir gol daha atarsa Beşiktaş havlu atar." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş Galatasaray haberleri (BJK GS derbi haberi)
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