GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Kasımpaşa galibiyeti sonrası konuştu
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını kapsamında Kasımpaşa ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hazırlık mücadelesini kazanan sarı kırmızılı ekip oldu. Aslan'ın ikinci golünü ise yeni transfer Haris Seferovic attı. Maçtan sonra teknik direktör Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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