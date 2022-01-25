GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'da transfer krizi! "Yapılamama nedeni..."
Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişata dur diyemeyen Galatasaray, devre arası transfer döneminde de sessiz kaldı. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Özcan aktardı. Başkan Burak Elmas'ı eleştiren Özcan transferlerin gerçekleşmeme nedenini de açıkladı. Özcan, "Galatasaray'ın sadece yabancı kontenjanı değil, maaş bütçesi de doluydu. Dolu olduğu için Assunçao'yla yollar ayrıldı. Yedlin, Luyindama ve Oğulcan da eklenebilir. G.Saray'ın maaş bütçesinin dolmasının nedeni Fatih Terim'in yerine gelen Domenec Torrent ve ekibi." dedi. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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