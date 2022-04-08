GALATASARAY HABERLERİ - O isimler flaş sözler! "Abdurrahim Albayrak'a algı operasyonu yapılıyor"
İstanbul Valiliği, Dernekler Masası'nın teftişinden sonra Galatasaray Kulübü'ne mali genel kurul için dava açtı. Bazı kesimlerden bu soruşturmayı eski yönetici Abdurrahim Albayrak'ın açtırdığı iddia ediliyor. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen o iddiaları yalanladı. Tüzemen, "Valilikten başlatılan soruşturmayı Abdurrahim Albayrak yapmadı. Algı operasyonu yapmayın. Bu işi yapması için kiminle görüşüldüğü saati saatine biliniyor ama söylemeyeyim. Abdurrahim Albayrak'ın olduğu yönetim çağrılıyor konu için ama onlar gitmiyorlar çünkü konu onları ilgilendirmiyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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