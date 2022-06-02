GALATASARAY HABERLERİ - O isimden yönetime sert çıkış! Torrent'in maaşını kendileri ödeyecek! "
Galatasaray'da teknik direktör krizi sürüyor. Başkanlık seçimine günler kala adaylar Domenec Torrent ile çalışmak istemediklerini açıkladılar. Akıllardaki en büyük soru işareti ise Torrent'in ayrılması durumunda kalan maaşı. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, mevcut yönetime yüklendi. Tüzemen, "Torrent gidiyorsa alacak parasını. Evinde 1 yıl otursa bile maaşını alacak. Ödemeyi bu hatayı yapan Burak Elmas ve Işıtan Gün beraber ödeyecekler." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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