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Flaş Roberto Mancini iddiası! "Galatasaray'ın başına geçebilir"

Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor muhabiri Emre Kaplan, Transfer Raporu programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Kaplan, "Eşref Hamamcıoğlu seçimi kazanırsa Galatasaray'ın teknik direktörü Mancini olabilir." dedi. (GS spor haberi)

02 Haziran 2022 | 23:08
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