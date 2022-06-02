Flaş Roberto Mancini iddiası! "Galatasaray'ın başına geçebilir"
Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor muhabiri Emre Kaplan, Transfer Raporu programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Kaplan, "Eşref Hamamcıoğlu seçimi kazanırsa Galatasaray'ın teknik direktörü Mancini olabilir." dedi. (GS spor haberi)
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