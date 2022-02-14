GALATASARAY HABERLERİ - O isimden Okan Buruk ve Bülent Korkmaz açıklaması! "İkisiyle de görüştüm"
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Alınan kötü sonuçlarla beraber Domenec Torrent'in koltuğu sallanmaya başladı. A Spor yorumcusu Serhan Türk, Okan Buruk ve Bülent Korkmaz ile görüştüğünü açıkladı. Türk, "Okan Buruk ve Bülent Korkmaz'ın isimleri geçiyor ve ikisiyle de görüştüm. İkisi de en az 1.5 senelik anlaşma istiyorlar. Ancak geç yapılmış bir anlaşma olur bu da." dedi. | Galatasaray haberleri ( GS spor haberi )
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