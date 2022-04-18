GALATASARAY HABERLERİ - Nihat Kırmızı'dan önemli açıklamalar! "Af dileriz"
Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maçta Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, kazanılan 3 puandan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Kırmızı, "Elimizden gelen en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Galatasaray'ın geleceği başarılarla dolu olacaktır. Hatalarımız varsa herkesten af dileriz." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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