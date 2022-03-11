GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Barcelona maçının ardından İstanbul'a dönemiyor! İşte son gelişmeler...
Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile karşı karşıya gelen Galatasaray, olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'a dönemiyor. Detayları canlı yayında A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte ayrıntılar...
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