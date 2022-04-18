GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇINI CANLI İZLE | Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? İşte Cimbom'un muhtemel 11'i!
Galatasaray Yeni Malatyaspor maçın�� CANLI İZLE | Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor zorlu mücadelede karşı karşıya gelecekler. Sarı kırmızılı ekip kötü geçen sezonda moral depolamak için galibiyet arıyor. Misafir takım ise ligde düşmesi kesinleşen ilk takım oldu. Aslan'ın bu maçta sahaya Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Emre Kılınç, Berkan, Babel, Kerem ve Gomis 11'i ile çıkması bekleniyor. Müsabaka 17 Nisan Pazar günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Nef Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını CANLI izle...
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