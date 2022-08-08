GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'nın müdahalesi penaltı mı? Erman Toroğlu yorumladı!
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Muslera'nın yaptığı penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, "Burada bir temas var. Pis pozisyon. Bir tırmık geliyor. Darbe geliyor ve darbe geliyorsa zaten penaltı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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