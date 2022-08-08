GALATASARAY HABERİ: Flaş sözler! "Okan Buruk'un en büyük avantajı..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Okan Buruk bu camianın insanı. Altını doldura doldura geldi. Şampiyon da oldu. Okan Buruk'un avantajı Galatasaray'ın geçen sezon çok kötü olması. Fatih Terim baskısı da artık yok" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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