GALATASARAY HABERLERİ: Muslera sahalara ne zaman dönecek? Canlı yayında açıkladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor'la karşılaştıktan sonra Barcelona deplasmanında sahne alacak. Sarı-kırmızılıların son durumunu A Spor yorumcusu Savaş Çorlu değerlendirdi. Muslera'nın Barcelona maçında sahalara geri dönebileceğini açıklayan Çorlu, "Konyaspor maçında Pena'yı görürüz ama Barcelona maçında tecrübesi olan Muslera hazır olması halinde 'Ben buradayım' diyecektir." şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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