GALATASARAY HABERLERİ: Metin Öztürk'ü böyle eleştirdi! "Yakışıklı bir davranış değil"
Galatasaray'da idari olarak ibra edilmeyen başkan Burak Elmas ve yönetimi, 30 Nisan'da seçim kararı aldı. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, seçime gidecek sarı-kırmızılı takımda başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ü değerlendirdi. Akcan, "İki başkan adayı da Domenec Torrent'le devam etmek istemiyor, içeriden bize gelen bilgilerden biliyoruz. 'Biz şu ismi istiyoruz' diye değil, daha önce kendileriyle görüşmeleri lazım. Nuri Şahin'in adı geçti ve kendisiyle konuşulmadığı ortaya çıktı. Bu yakışıklı bir davranış değil." şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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