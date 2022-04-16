GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk'ten flaş görüşme! Sergen Yalçın...
Galatasaray'da olağanüstü seçime kısa bir süre kala iki başkan adayının da teknik direktör tercihleri merak konusu. Eşref Hamamcıoğlu yabancı bir ismi takımın başına getirmek isterken Metin Öztürk tercihini Türk hocalardan kullanabilir. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan Öztürk'ün Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın ile görüştüğünü açıkladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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