GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a şok sözler! "Başkan olarak tanımıyoruz"
Galatasaray'da yapılan divan toplantısına Başkan Burak Elmas katılmadı. Başkan adayı Metin Öztürk ise Elmas'a sert sözler sarf etti. Öztürk, "Toplantıya gelmeyeceğini söyleyen Burak Elmas, kulübün en üst organını korsan ilan etmiştir. Divan'ı korsan ilan edeni başkan olarak tanımıyoruz." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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