GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Galatasaray sözleri! "Geleceği belli değil"
Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk 45 dakikayı değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaray'ın 2 şutu var. Galatasaray kongresinin kaç şutu var? Kongre öyle olursa sahada bir şey bekleme. Daha haziranda kongre olacak. Teknik direktör gidecek gözüküyor. Futbolcu ne yapar? Galatasaray'ın geleceği belli değil." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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