GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk'e sert eleştiri! "Boş vaatler"
Galatasaray'da başkan aday Metin Öztürk önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk, başkan olduğu takdirde 2 şampiyonluk sözü verdi. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Öztürk'ün açıklamalarını değerlendirdi. Çorlu, "Birçok isim takımdan ayrılıyor. Daha getireceğini hoca net olarak belli değil. Hedefiniz olabilir ama 2 şampiyonluk sözü fazla. Galatasaray'ın boş vaatlere artık karnı tok." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)
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